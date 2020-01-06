Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

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Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
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