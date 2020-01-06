Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
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Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США
Интерфаксвчера в 12:06
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Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Политика
Власти США начали подготовку санкций против Ирака
Американские власти начали разработку санкций против Ирака после того, как парламент страны принял резолюцию против американского присутствия.
Общество
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2019 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Спорт
Лыжник Александр Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски»
Победителем многодневного турнира «Тур де Ски» стал российский лыжник Александр Большунов, серебро взял еще один россиянин Сергей Устюгов, сообщает Газета.ru.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Кино
Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Россию отказались включать в число бедных стран
По классификации Всемирного банка Россия относится к странам с доходами выше среднего уровня, а в 2013, 2014 и 2015-м годах мы были страной с высоким уровнем дохода.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Политика
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев
Некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, имеют ценность для иранской культуры В своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп написал о готовности Вашингтона нанести удар по 52 иранским объектам, в случае атаки на американцев.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Хоккей
Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ
Во втором голе «Канадиенс» поучаствовал российский нападающий Илья Ковальчук, отдав голевой пас.
Авто
Tesla снижает цены на автомобили китайской сборки
Ведущий производитель электрических автомобилей Tesla назвал цены на свои машины китайской сборки.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Политика
Въезд в ЕС подорожает для украинцев
Отмечается, что зарегистрироваться в ней будет необходимо жителям тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Европейский союз, включая Украину, Британию и Канаду.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»
В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.