Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

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Армия и оружие СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

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Общество Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.