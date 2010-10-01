Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил негативные настроения на фоне отката мировых фондовых площадок после известий, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии, а также может ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
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Политика
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Политика
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Общество
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Экономика
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Общество
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Эксперты полагают, что таким образом Минприроды планирует выполнить цели нацпроекта: через пять лет на утилизацию должна быть направлена треть всех российских отходов.