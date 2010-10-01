Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил негативные настроения на фоне отката мировых фондовых площадок после известий, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии, а также может ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Интерфакс02:18

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркет02:07
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