Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник ускорил снижение большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая.
Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - бывший губернатор Ярославской области, экс-сенатор Анатолий Лисицын и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков - лидируют в одномандатных округах № 194 и № 195 по итогам обработки более 80% протоколов, следует из данных на информационном табло региональной избирательной комиссии.
17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.