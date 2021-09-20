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Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 1,2-1,7%

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник ускорил снижение большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая.
Интерфакс
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 1,16%, до 3988,45 пункта, индекс РТС - на 1,6%, до 1717,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС
К 10:30 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 3977,98 пункта (-1,42%), индекс РТС - до 1707,79 пункта (-2,13%).
ТАСС
Нефть дешевеет примерно на 1%, фьючерсы на американские индексы в минусе.
Finam.Ru

Подробнее о событии

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