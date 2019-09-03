Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом сохранили восходящий импульс бумаги "Сургутнефтегаза" после ралли накануне.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ удержался от падения, несмотря на внешний негатив

ПРАЙМ12:30

Рынок акций РФ завершил торги консолидацией, индекс МосБиржи вышел в плюс за счет ралли Сургутнефтегаза

Финмаркет13:03

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Интерфакс03:27

Российский рынок акций во вторник открылся в минусе

Росбалт03:16

Утренний обзор рынка акций 03.09.2019. Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный

Глас Народа03:06

Внешний фон вторника не располагает к активным покупкам

Finam.Ru02:48

ИАЦ «Альпари»: Лето инвесторы явно провожают с легким сердцем

SIA.ru01 сентября в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Футбол

Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

ТАСС 13:24
Происшествия

В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами

Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Гаджеты

В сети появились результаты тестирования нового iPhone

В онлайн-бенчмарке Geekbench появились результаты тестов производительности ещё не анонсированного iPhone, пишет Macrumours.
Rambler News Service 10:50
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября

С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

Известия 09:41
Происшествия

В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер

Live24 07:36
Футбол

Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Футбол

Женская сборная России разгромила Эстонию в квалификации Евро-2021

Sport24.ru 13:56
Общество

Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей

«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Армия и оружие

Израильтяне заявили, что нашли объект производства ракет «Хезболлах»

Израильские военные заявили, что обнаружили в долине Бекаа в Ливане объект движения "Хезболлах", предназначенный для переоборудования и производства высокоточных управляемых ракет.
РИА Новости 13:28
Игры

Children of Morta вышла на РС с «семейным» трейлером

Издательство 11 bit studios объявило, что состоялся РС-релиз рогалика Children of Morta студии Dead Mage.
Игромания.ру 13:38
Футбол

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Политика

Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие

Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
RT на русском 09:51
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Армия и оружие

В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной

На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Шоу-бизнес

Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева

Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
ФАН 03:44
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Наука

Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак

Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.
MedikForum.ru 08:50
Авто

Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola

Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
32CARS.ru 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное