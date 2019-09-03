Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом сохранили восходящий импульс бумаги "Сургутнефтегаза" после ралли накануне.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Гаджеты
В сети появились результаты тестирования нового iPhone
В онлайн-бенчмарке Geekbench появились результаты тестов производительности ещё не анонсированного iPhone, пишет Macrumours.
Rambler News Service 10:50
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Футбол
Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Армия и оружие
Израильтяне заявили, что нашли объект производства ракет «Хезболлах»
Израильские военные заявили, что обнаружили в долине Бекаа в Ливане объект движения "Хезболлах", предназначенный для переоборудования и производства высокоточных управляемых ракет.
РИА Новости 13:28
Игры
Children of Morta вышла на РС с «семейным» трейлером
Издательство 11 bit studios объявило, что состоялся РС-релиз рогалика Children of Morta студии Dead Mage.
Игромания.ру 13:38
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие
Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
RT на русском 09:51
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Армия и оружие
В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной
На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Шоу-бизнес
Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева
Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
ФАН 03:44
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Наука
Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак
Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.
MedikForum.ru 08:50
Авто
Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola
Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
32CARS.ru 03:30