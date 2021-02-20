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Интерфакс
Интерфакс

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся в субботу смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения в конце недели внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась ниже $63 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом упали акции "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии ГМК, растут АДР Ozon.В источнике
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Российские индексы 20 февраля умеренно снижались

ТАССвчера в 11:45

Вечерний обзор рынка 20.02.2021. Рынок акций РФ просел на низколиквидных субботних торгах

Глас Народавчера в 11:28

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,3%

Интерфаксвчера в 02:29

Российский рынок акций снизился на 0,3-0,4%

Финмаркетвчера в 11:16
Интересное

Lotus показал электрический гоночный болид, напоминающий истребитель

Болид, демонстрирующий «дикое будущее полностью электрических гонок», был разработан Ричардом Хиллом, отвечающим как раз за аэродинамику, а также Луисом Керром, главным инженером электрического суперкара Lotus Evija.
Somanyhorses19 февраля в 13:29

На Урале проектируют ракету для защиты Земли от угроз из космоса

Сообщается, что руководство НИИМаш и ЮУрГУ "обсудили вопросы расширения сотрудничества по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел".
Российская газета19 февраля в 12:13

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене гражданина РФ Демури Воронина

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 15 февраля 2021 года в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года», - сообщила собеседница агентства.
Агентство Москва19 февраля в 12:10

МВД предлагает хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Министерство внутренних дел России предлагает хранить дактилоскопические данные россиян, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до достижения ими 100-летнего возраста, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru19:59

Четверо из руководства фабрики в Норильске задержаны после гибели рабочих

Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после обрушения, в результате которого погибли рабочие, сообщает Следственный комитет.
Известия21:01