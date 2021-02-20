Рынок акций РФ открылся в субботу смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения в конце недели внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась ниже $63 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом упали акции "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии ГМК, растут АДР Ozon.

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