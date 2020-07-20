Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

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Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением цен большинства blue chips на фоне дешевеющей нефти и фьючерсов в США на фоне известий об увеличении числа новых случаев заражения коронавирусом в мире; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, при этом растут расписки Etalon Group на дивидендных новостях и акции "Интер РАО".
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