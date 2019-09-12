Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов в пределах 0,1%
Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением индексов из-за упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.
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Посол Латвии в РФ отмечает позитивную динамику в торгово-экономических отношениях с РФ
Интерфакс - Россия01:21
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 09 сентября в 06:07
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье, сообщил детали произошедшего.
News.ru 10 сентября в 11:50
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Культура
Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце
По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.
Говорит Москва вчера в 16:43
Происшествия
Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Коммерсантъ Казань вчера в 03:47
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала
Телеканал 360° вчера в 13:36
Общество
Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Экономика
В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке
В Центробанке дали советы россиянам, как не купить ненужную услугу в банке.
Актуальные Новости 01:39
Авто
Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России
О появлении Skoda Rapid нового поколения журналистам рассказал руководитель российского представительства бренда Ян Прохазка -- модель поступит в продажу в 2020 году.
Motor 03:06
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Общество
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Авто
В России подешевел кроссовер Toyota RAV4
Компания Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4 на 80 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты сайта "Цена Авто".
UfaTime.ru 02:39
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД с детьми в машине
В России будут ужесточены наказания за нарушения ПДД, допущенные в тот момент, когда в салоне автомобиля находились дети.
RT на русском вчера в 10:46
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Наука
Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 09 сентября в 06:00
Происшествия
Актер Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДТП
Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан
Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Происшествия
Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ
В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
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