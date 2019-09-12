Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги незначительным снижением индексов
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынок акций США закрылся на позитиве, Dow Jones вырос 6-е торги подряд. Сегодня американские фьючерсы растут.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Транспорт
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
У «Аэроэкспресса» есть лицензия на право перевозок пассажиров автомобильным транспортом. «Ховрино» – конечная станция зеленой ветки.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
По электронной визе Петербург смогут посетить граждане 53 стран
Воспользоваться электронной визой для въезда в Петербург смогут туристы из 53 стран мира, в том числе граждане всех стран Евросоюза.
Neva.Today 04:14
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Общество
39 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Вуз поднялся на 10 позиций, по сравнению с прошлым годом, и теперь занимает 189 строку рейтинга.
Капитал страны вчера в 15:44
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Гаджеты
Вести.net: Apple атаковала Netflix дешёвым видеостримингом
Apple анонсировала игровой подписочный сервис Apple Arcade и главное объявила стоимость подписки на видеосервис Apple TV+.
Вести.Хайтек 03:29
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Финансы
В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
RT на русском 05:38
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Политика
Володин поздравил Роднину с днем рождения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поздравил с днем рождения трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.
ФАН 05:30
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия
Немецкий полицейский застрелил мужчину, убившего украинку в Польше
Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие.
News.ru 04:42
Политика
Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости вчера в 05:58
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52