Экономика

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ открылся в зеленой зоне

Европейские рынки акций существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Американские фондовые индикаторы завершили торги на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Сегодня фондовая Азия демонстрирует мажорный настрой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и росте нефти

Финмаркет11:28

Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

Интерфаксвчера в 11:23

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалтвчера в 02:47

Пятый день роста акций

DP.RUвчера в 12:56

Рынок акций РФ закрылся на новом историческом максимуме по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ12:11

Инвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК

Finam.Ru02:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика

Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными

Заседание до сих пор продолжается.
Коммерсантъ 13:13
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

RT на русском 15:53
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Кино

Опубликованы первые кадры нового фильма Кристофера Нолана

Piter.tv 14:21
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Вести.Ru 09:18
Спорт

В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
РИА Новости 14:25
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 вчера в 03:02
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Авто

Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора

Volvo официально объявила об изменений цен на модельный ряд в России из-за утильсбора.
Tvoe-avto.com вчера в 06:47
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости 06:50
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Gazeta.SPb 08:54
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru вчера в 07:36
Армия и оружие

Морскую авиацию оснастят гиперзвуковыми «Кинжалами»

Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
Известия 14:00
Экономика

FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
РБК 09:45
Армия и оружие

Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России

Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM вчера в 19:08
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01

iReactor вчера в 22:46
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Известия 04:12
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Армия и оружие

Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР

КП - Донецк вчера в 03:51
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 16 декабря в 03:20
Происшествия

Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Вести.Ru вчера в 09:29
Происшествия

Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест

Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Новостной фронт 11:35
Политика

«Укрнафта» заявила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на 44 млн долларов.
РЕН ТВ 04:29
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
Общество

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Происшествия

Петербуржцы уже пострадали от шторма

На улице Решетникова дерево рухнуло на припаркованные автомобили - от удара пострадали не менее двух машин, у одного из авто заметно помят кузов.
Neva.Today 14:45
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
REGNUM 14:39
Футбол

Форму для сборной России по футболу переделают

Компания Adidas переделает форму сборной России по футболу. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Вечерняя Москва 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное