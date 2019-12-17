Экономика
ФинмаркетРынок акций РФ открылся в зеленой зоне
Европейские рынки акций существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Американские фондовые индикаторы завершили торги на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Сегодня фондовая Азия демонстрирует мажорный настрой.
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Политика
Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными
Заседание до сих пор продолжается.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора
Volvo официально объявила об изменений цен на модельный ряд в России из-за утильсбора.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Армия и оружие
Морскую авиацию оснастят гиперзвуковыми «Кинжалами»
Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России
Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Армия и оружие
Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест
Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Политика
«Укрнафта» заявила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на 44 млн долларов.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
Петербуржцы уже пострадали от шторма
На улице Решетникова дерево рухнуло на припаркованные автомобили - от удара пострадали не менее двух машин, у одного из авто заметно помят кузов.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
Футбол
Форму для сборной России по футболу переделают
Компания Adidas переделает форму сборной России по футболу. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.