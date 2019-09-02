Финансы
Взгляд.руИндекс РТС впервые с августа поднялся выше 1300 пунктов
Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.
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Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Авто
Фанаты автомобиля ВАЗ-2102 опубликовали обновленный дизайн кузова
В интернете появились рендеры обновленного ВАЗ-2102, которые создали фанаты автомобиля.
Car.ru 06:16
Музыка
Автор песни «Третье сентября» пояснил, о чем она
Автор композиции «Третье сентября», которую исполнил певец Михаил Шуфутинский, композитор Игорь Николаев рассказал о смысле этой песни.
Росбалт 01:04
Футбол
Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной
Спорт-Экспресс 04:31
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Общество
Названы самые опасные города России
Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Происшествия
В Финском заливе буксируют тонущую яхту
В Кронштадтском районе Петербурга спасатели приступили к буксировке катера, который получил пробоину в Финском заливе.
АБН 05:31
Авто
Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola
Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
32CARS.ru 03:30
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Гаджеты
Nokia снизила стоимость наушников True Wireless до $70
MobiDevices 06:17
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Политика
Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Взгляд.ру вчера в 03:26
Политика
В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с угрозами
В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с пулей и угрозами, передает японская газета Asahi.
Росбалт вчера в 23:40
Армия и оружие
Гвардейцы под Волгоградом учатся плавать на боевых машинах пехоты
Каждый экипаж выполнит упражнения на своей штатной технике.
Волгоградская правда 05:10
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Авто
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле «ГАЗели» нового поколения
В первую очередь передняя часть кузова новой модели выполнена в стиле перспективной "ГАЗели NN" (New Next), при этом каркасный микроавтобус сохранил рамную конструкцию, получив оригинальную усиленную раму с "занижением" в центральной части.
Российская газета вчера в 11:55
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК 05:33
Финансы
Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:24