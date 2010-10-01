Финансы

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС

К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).
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Российский рынок открылся слабым ростом индексов

Интерфаксвчера в 03:31

Рынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС

Финмаркетвчера в 05:00
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По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
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В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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В Ставропольском крае разбился Су-25

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Скончалась сестра Юлии Тимошенко

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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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Более 500 издательств представят книги на Московской книжной ярмарке

На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
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Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Скончался трехкратный олимпийский чемпион

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Футболисты Малком и Караваев вошли в заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов

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В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами

Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
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Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

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Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество

Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) обнаружил на обратной стороне Луны странное гелеобразное вещество.
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Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

Бывший руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Пакистан является самой опасной страной в мире.
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Всеобщее безумие: так ли страшно влияние ретроградных планет?

На самом деле обыкновенное явление стало причиной какого-то всеобщего безумия.
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Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
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Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить

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