Финансы
ФинмаркетРынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС
К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Финансы
Минтруд подготовил законопроект о бюджете ПФР на 2020 год
Проект посвящён бюджету ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Согласно документу, доходы фонда России в следующем году составят 9,002 триллиона рублей, расходы — 9,042 трлн против 8,612 трлн и 8,635 трлн в 2019 году.
Парламентская газета 09:02
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Культура
Более 500 издательств представят книги на Московской книжной ярмарке
На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
РИАМО 06:06
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Футбол
Футболисты Малком и Караваев вошли в заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку санкт-петербургского "Зенита" для участия в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20.
ТАСС 14:30
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Авто
Стартовали продажи нового Volvo XC90
Под капотом Volvo XC90 T5 разместился 250-сильный бензиновый и новый 235-сильный дизель B5, а модель R-Design доступна только с бензиновым двигателем T6 мощностью 310 л.с. и гибридным агрегатом мощностью 390 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
SpeedMe 05:02
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Интерфакс 09:51
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Космос
Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) обнаружил на обратной стороне Луны странное гелеобразное вещество.
Труд 06:02
Политика
Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира
Бывший руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Пакистан является самой опасной страной в мире.
REGNUM 14:20
Космос
Всеобщее безумие: так ли страшно влияние ретроградных планет?
На самом деле обыкновенное явление стало причиной какого-то всеобщего безумия.
SM News 04:52
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:08
Гаджеты
Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить
The GEEK 13:14