Финансы

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС

К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).
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Рынок акций РФ умеренно снижается на негативном внешнем фоне

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
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