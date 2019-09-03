Финансы
ФинмаркетРынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС
К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Транспорт
Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке московского метро
Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
ТАСС 09:16
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
RT на русском вчера в 15:11
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Финансы
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Футбол
Ригони: «Хочу остаться в „Сампдории“»
Sport.ru 10:29
Общество
Иранские власти потребовали отменить брак с 9-летней девочкой
Власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между 28-летним мужчиной и 9-летней девочкой.
Lenta.ru 08:50
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Происшествия
Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани
Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика
Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:05
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Наука
В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал
Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 вчера в 04:16
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26