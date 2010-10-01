Экономика
ФинмаркетРынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС
К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%. Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).
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Общество
Названы самые опасные города России
Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Политика
Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Политика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Шоу-бизнес
В семье Тимати произошло очередное пополнение
В семье репера и основателя лейбла Black Star Тимати и его избранницы Анастасии Решетовой произошло пополнение.
Bimru.ru 02:56
Авто
Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen объявила специальные предложения на популярные версии кроссовера Tiguan.
Автостат 04:59
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Общество
Власти Москвы подобрали шесть новых площадок для реновации
Власти Москвы подобрали шесть дополнительных стартовых площадок в разных районах города для программы реновации жилья, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
РИА Новости 06:17
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Армия и оружие
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Кого атаковали американцы Не прошло и суток после объявления о прекращении огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе 31 августа, как в провинции снова загремели взрывы.
РИА Новости 01:00
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Матч ТВ вчера в 18:17
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках
Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Общество
ГОСТы на холодный чай и кофе утвердили в России
В России ввели ГОСТы на холодный чай и кофе. Стандарты для напитков уже утверждены и будут действовать с 1 июля 2020 года.
Известия 07:22
Происшествия
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Гаджеты
В продажу поступил вытянутый смартфон Xiaomi Qin 2
Goroday.ru 06:30
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17