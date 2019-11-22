Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ прибавляет по индексам благодаря «Газпрому»
Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.
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Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Происшествия
Пассажир упал на пути на станции метро «Старая деревня» в Петербурге
Утром 22 ноября на станции Петербургского метрополитена "Старая деревня" пассажир упал на пути.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Авто
Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным дизайном
Лифтбек JAC Jiayue A5 отличается необычным дизайном, который разрабатывался в итальянской студии компании под руководством Даниэля Гальоне, который еще 15 лет назад работал над стилистикой моделей Alfa Romeo.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
Футбол
Почеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино обратился к игрокам "Тоттенхэма" после того, как его уволили с поста главного тренера клуба.
Экономика
«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций
Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках фигуристов
Туктамышева рассказала, что победа в чемпионате мира стоит около 50 тысяч долларов, победа в европейском чемпионате – 20 тысяч долларов.
Происшествия
Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом
По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
Наука
Через 2 года начнется эпоха генетической модификации людей
Эпоха ГМО-детей (генетической модификации) уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Политика
Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400
Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2017 году за $2,5 млрд. Поставки ракетных комплексов начались летом этого года.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.