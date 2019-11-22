Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ прибавляет по индексам благодаря «Газпрому»

Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМ08:08

«Газпром» все еще силен

Finam.Ru02:21

Индексы Мосбиржи и РТС выросли

REGNUMвчера в 13:49

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ru03:38

Российские фондовые торги закрылись в плюсе

Банки.рувчера в 11:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Газета.Ru 04:29
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся во МХАТ

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала дом в Лондоне

Виктория признается, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода.
StarHit.ru 04:00
Авто

MINI рассекретил John Cooper Works GP

Внешний дизайн MINI John Cooper Works GP является ярким и спортивным благодаря расширителям колёсных арок, заднему спойлеру и 18-дюймовым легкосплавным дискам.
Тарантас Ньюс 20 ноября в 03:02
Общество

Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свою позицию

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен дала комментарии по поводу своего поста в соцсети Facebook, оскорбившего жителей города.
Политическая Экспертиза вчера в 23:31
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Общество

Что делает трубоукладчик «Северного потока-2» у берегов Норвегии

Недвижимость.RU 08:44
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем

Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 04:38
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Lenta.ru 06:07
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Финансы

Через два года акции ВТБ могут стоить 6-7 копеек за бумагу

Акции ВТБ заметно подорожали с мая текущего года.
Finam.Ru 07:00
Политика

Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

РБК 05:03
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Футбол

Сборная России сыграет в матче Евро-2020 против Дании в Копенгагене

Сборная России по футболу в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года сыграет с командой Дании в Копенгагене.
REGNUM 08:58
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

РИА Новости 09:18
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Игры

Релиз The Witcher 3 на Switch поспособствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, поспособствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Игромания.ру 06:25
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинение

Замруководителю Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями.
Московский Комсомолец 09:22
Общество

Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

РБК 06:22
Общество

Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Дни24 01:10
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Музыка

Гудков примерил образ священника в новом клипе группы «СБПЧ»

78.ru 05:19
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.
RT на русском 08:25
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru 02:49
Происшествия

Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током

В якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.
Lenta.ru 08:25
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия 19 ноября в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное