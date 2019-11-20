Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ прибавляет по индексам благодаря «Газпрому»
Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:25, Вашингтон
Культура
На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Футбол
Миранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса".
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Происшествия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Здоровье
Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Политика
В США заявили, что не против газа из России в Европе
Российский газ может и должен поставляться в Европу, однако США намерены повышать поставки своих энергоресурсов странам этой части света.
Музыка
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
В сентябре лайнер Red Wings с 215 пассажирами на борту, следовавший из Москвы в турецкую Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неисправности.
Наука
Кетогенная диета защищает от гриппа
Выяснилось, что в этой группе грызунов выживаемость после гриппа была максимальной.
Происшествия
На Ставрополье наказали причастных к заражению пациентов ВИЧ медиков
Медработники больницы Буденновска, причастные к заражению ВИЧ-инфекцией пяти пациентов, привлечены к ответственности.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой
Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.