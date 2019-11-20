Российский фондовый рынок повышается по индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже казначейских акций. Внешний фон сохраняется негативным, что сдерживает рост всего российского рынка акций.

Космос Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.

Общество Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

Авто Новый Kia Optima показали официально Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Происшествия Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Музыка Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.

Киберспорт В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.

Происшествия Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани В сентябре лайнер Red Wings с 215 пассажирами на борту, следовавший из Москвы в турецкую Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неисправности.

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.