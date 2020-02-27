Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать106
с чего всё началось

Российский рынок акций закрылся сильнейшим падением с апреля 2018 года

Почти два года назад, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Рынок акций в России 9 апреля резко отреагировал на данное событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.
РИА Новости11:46

Подробнее о событии

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру11:30

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru12:14

Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

ТАСС11:37

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфакс12:58

Индекс РТС рухнул до уровня октября 2019 года

Газета.Ru13:32

Рынок акций РФ пережил сильнейшие распродажи из-за коронавирусных страхов

ПРАЙМ12:44

Получится ли у России «отсидеться в окопе»

Snob.ru02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика

«Медуза»: «Единая Россия» сменит название и понизит Медведева

Партия «Единая Россия» к выборам в Госдуму 2021 года планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сменив название и структуру управления.
URA.Ru 25 февраля в 21:36
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor 07:50
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:56
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Российская газета 12:28
Политика

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
РБК 01:44
Происшествия

В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
REGNUM 05:06
Здоровье

Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет

Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев - три года.
Газета.Ru 01:33
Хоккей

«Трактор» дома победил «Металлург»

Металлург завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков.
Советский спорт 11:13
Хоккей

ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Западную конференцию

Московский клуб завершил регулярный сезон победителем Западной конференции. ЦСКА набрал 94 очка и обошел в турнирной таблице СКА (93 очка).
Матч ТВ 13:29
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru 08:20
Политика

На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов

На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Взгляд.ру 08:06
Общество

Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
РБК 09:19
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 04:50
Экономика

Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
РБК 13:35
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ вчера в 16:23
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

РИА Новости 09:28
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

РИА Новости 10:26
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Экономика

Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Вести.Ru 06:09
Политика

Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков

Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 12:26
Гаджеты

Honor представила специально для России Honor View 30 Pro

Ридус 24 февраля в 14:39
Политика

Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта

Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 12:50
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Спорт

Стало известно, когда начнутся слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА

Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля 2020 года, сообщается в релизе.
РИА Новости 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное