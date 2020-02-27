Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

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