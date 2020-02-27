Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС
Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить
Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его война готова к войне с Россией.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Общество
Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд
Во втором полугодии 2019 года согласно измерениям Mediascope наибольшая ежемесячная аудитория на мобильных устройствах и десктопах была у WhatsApp — 66,7 млн человек старше 12 лет, на втором месте был Viber с 36 млн человек, а Telegram занимал только третью строчку с 20,2 млн человек.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Здоровье
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Футбол
ФК «Оренбург» встречается с «Крыльями Советов»
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Политика
В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Общество
Рост цен на лекарства из-за коронавируса прогнозируют в России
Как сообщают «Известия», по мнению экспертов, отсутствие поставок может привести к росту цен на некоторые препараты или полному их исчезновению с прилавков аптек.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Общество
Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя
Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Шоу-бизнес
Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Общество
В ФБК нашли квартиру, купленную зятем Мишустина в Нью-Йорке
Позже выяснилось, что в то же самое время в этом же доме соседнюю квартиру купил и бизнесмен Удодов.
Общество
Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Экономика
РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия
Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.