Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индекс РТС рухнул до уровня октября 2019 года

Газета.Ruвчера в 13:32

Рынок акций РФ в четверг рухнул вслед за мировыми индексами на фоне новостей о коронавирусе

АБНвчера в 13:01

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфаксвчера в 12:58

Индекс РТС обновил минимумы с октября 2019 года из-за коронавируса

Взгляд.рувчера в 09:09

Акции российских компаний массово дешевеют

News.ruвчера в 08:55

Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

ПРАЙМвчера в 08:42

Рынки ускорили падение из-за коронавируса

Finam.Ruвчера в 08:32
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Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие

Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить

Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его война готова к войне с Россией.
Свободная Пресса 00:40
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Общество

Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд

Во втором полугодии 2019 года согласно измерениям Mediascope наибольшая ежемесячная аудитория на мобильных устройствах и десктопах была у WhatsApp — 66,7 млн человек старше 12 лет, на втором месте был Viber с 36 млн человек, а Telegram занимал только третью строчку с 20,2 млн человек.
РБК 01:00
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Красная весна вчера в 11:22
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Футбол

ФК «Оренбург» встречается с «Крыльями Советов»

Orengrad.ru 01:38
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb 26 февраля в 15:27
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Общество

Рост цен на лекарства из-за коронавируса прогнозируют в России

Как сообщают «Известия», по мнению экспертов, отсутствие поставок может привести к росту цен на некоторые препараты или полному их исчезновению с прилавков аптек.
EastRussia 00:00
Экономика

Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
РБК вчера в 13:35
Общество

Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя

Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
REGNUM 00:34
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Москва 24 26 февраля в 11:29
Общество

В ФБК нашли квартиру, купленную зятем Мишустина в Нью-Йорке

Позже выяснилось, что в то же самое время в этом же доме соседнюю квартиру купил и бизнесмен Удодов.
Городовой 01:00
Общество

Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Вести.Ru вчера в 14:49
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Экономика

РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия

Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.
Вести.Ru вчера в 22:42
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
ТАСС 25 февраля в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
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