Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
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