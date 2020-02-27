Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС
Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Армия и оружие
В российских ВКС может появиться первая женщина-лётчик Дальней авиации
Общество
Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи
Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Армия и оружие
Глава Генштаба предложил Франции обсудить антироссийские учения НАТО
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов предложил французскому коллеге Франсуа Лекуантру обсудить планируемые учения Североатлантического альянса.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Шоу-бизнес
Джонни Депп хотел сжечь и утопить Эмбер Херд
Любимчик женщин, даже, не мог определиться поначалу, что лучше - сжечь Эмбер Херд или утопить.
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Футболисты «Манчестер Сити» одержали волевую победу над игроками «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Авто
Geely представила роскошный аналог BMW X4
Компания Geely представила новую модификацию кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Политика
Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады
Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
Политика
Комитет Госдумы обсудит размещение органов госвласти в регионах
Поправка в Конституцию, допускающая размещение органов государственной власти не в Москве, поступила в комитет Госдумы по госстроительству.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.
Экономика
ФНС заблокировала счет российского подразделения Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
Общество
Петербургский кладоискатель купил карты Генштаба Советского Союза и стал фигурантом уголовного дела
Петербургский кладоискатель купил карты Генштаба Советского Союза, стал фигурантом уголовного дела и только после этого узнал, что карты засекречены.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Гаджеты
Король умер: процессор Intel Core i9-9900KS исчез из продажи
Источник изображения: Intel Первоначально планировалось, что запасы процессоров Core i9-9900KS истощатся ещё до Нового года, но их хватило до февраля, как минимум.
Общество
Глава Минпромторга сообщил о поиске альтернативы сырью из КНР
Ранее ИА Красная Весна сообщало о том, что производитель российских грузовиков ПАО «КамАЗ» может ввести неполную рабочую неделю, чтобы избежать экономических рисков, которые связаны с задержками комплектующих из КНР из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Общество