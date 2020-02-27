Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

Общество Россия ограничит авиасообщение с Ираном С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.

Общество Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.

Общество Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Культура Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Общество Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.

Технологии Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.

Экономика ФНС заблокировала счет российского подразделения Google Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Общество Глава Минпромторга сообщил о поиске альтернативы сырью из КНР Ранее ИА Красная Весна сообщало о том, что производитель российских грузовиков ПАО «КамАЗ» может ввести неполную рабочую неделю, чтобы избежать экономических рисков, которые связаны с задержками комплектующих из КНР из-за эпидемии коронавируса.