Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС
Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Общество
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству
Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 73 рубля впервые за полгода
Последний раз курс евро находился выше этого значения 5 сентября 2019 года — тогда он достиг 73,1 рубля.
Политика
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
Политика
Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности
В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Самолет ВВС Испании рухнул в море на юго-востоке страны
Самолет военно-воздушных сил испанской армии рухнул в море у берегов провинции Мурсия на юго-востоке страны, сообщает ВВС Испании.
Футбол
Профессиональный футболист в Италии заболел короновирусом
Профессиональный футболист в Италии заболел короновирусом Об этом сообщает новостное издание Sport.es со ссылкой на La Nazione.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, выявившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Футбол
Харт: «Не считаю, что был фол на красную карточку со стороны Рамоса»
Голкипер «Бернли» Джо Харт высказался о красной карточке защитника «Реала» Серхио Рамоса в матче с «Манчестер Сити» (1:2).
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Политика
Путин рассказал о предложении использовать двойника
Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Армия и оружие
Американцы до сих пор восхищаются нашим Т-34
Понятно, что противник не сомневается в скорой победе, тем более что до сих пор ни в одной стране осечки не было.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля
"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.