Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС

Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индекс РТС рухнул до уровня октября 2019 года

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Рынки ускорили падение из-за коронавируса

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ПРАЙМ08:42

Российские фондовые индексы и рубль снижаются вслед за мировыми рынками

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Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Курс евро на Мосбирже превысил 73 рубля впервые за полгода

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В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
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Профессиональный футболист в Италии заболел короновирусом Об этом сообщает новостное издание Sport.es со ссылкой на La Nazione.
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ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
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Понятно, что противник не сомневается в скорой победе, тем более что до сих пор ни в одной стране осечки не было.
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"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", - добавил он.
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