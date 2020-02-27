Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru12:14

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Фонтанка.Ру11:35

Российские фондовые индексы и рубль снижаются вслед за мировыми рынками

Вести.Ru03:58

Рынок акций РФ в четверг рухнул по индексу РТС к уровню октября

Интерфакс11:18

Рынок акций РФ закрылся сильнейшим падением с апреля 2018 года

ПРАЙМ11:09

Акции российских компаний массово дешевеют

News.ru08:55

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Здоровье

ВОЗ допустила пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:24
Политика

В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Приставы в Ростове забрали телевизоры у 92-летней пенсионерки

Rostov gazeta вчера в 20:51
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Газета.Ru 08:23
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Шоу-бизнес

Джонни Депп обещал «утопить и сжечь» Эмбер Херд

Джонни Депп сообщил в личной переписке о своем намерении «утопить» и «сжечь» свою экс-возлюбленную, а после — надругаться над ее трупом.
Актуальные Новости 08:16
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

RT на русском 10:18
Футбол

Тарасов будет прооперирован в Италии

Нева Спорт 03:56
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
Происшествия

Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess

Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 10:02
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Радио Маяк вчера в 14:37
Политика

Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
News.ru 10:41
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Авто

Компания Kia в октябре представит новый логотип

В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Новые автомобили 25 февраля в 10:46
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве подруги фигурантов дела «Сети»

Московский Комсомолец 03:23
Кино

Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Культуромания вчера в 13:14
Финансы

Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию

Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
РБК 03:38
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская высказалась против артистов в политике

RuNews24.ru вчера в 07:45
Общество

Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом

Газета.Ru 11:46
Происшествия

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, задержан на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
РИА Новости 11:55
Интернет

TikTok стало самым популярным приложением в мире

Москва 24 12:05
Политика

На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
RT на русском 11:13
Происшествия

Прокуратура обжаловала решение суда об УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура в Калининградской области подала апелляцию на решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН Александра Реймера.
Общественное телевидение России 02:40
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ вчера в 16:23
Здоровье

Россиянам советуют не ездить в Италию, Корею и Иран из-за коронавируса

Из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Италии, Иране и Южной Корее Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения этих стран.
РИА Новости Крым вчера в 04:36
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявлено новое обвинение

Газета.Ru 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное