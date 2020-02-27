Экономика
Lenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Здоровье
ВОЗ допустила пандемию коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА "Новости".
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Происшествия
Приставы в Ростове забрали телевизоры у 92-летней пенсионерки
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Шоу-бизнес
Джонни Депп обещал «утопить и сжечь» Эмбер Херд
Джонни Депп сообщил в личной переписке о своем намерении «утопить» и «сжечь» свою экс-возлюбленную, а после — надругаться над ее трупом.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Футбол
Тарасов будет прооперирован в Италии
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Происшествия
Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess
Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Политика
Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
Авто
Компания Kia в октябре представит новый логотип
В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве подруги фигурантов дела «Сети»
Кино
Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»
39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Финансы
Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию
Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская высказалась против артистов в политике
Общество
Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом
Происшествия
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, задержан на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
Интернет
TikTok стало самым популярным приложением в мире
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Происшествия
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура в Калининградской области подала апелляцию на решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН Александра Реймера.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Здоровье
Россиянам советуют не ездить в Италию, Корею и Иран из-за коронавируса
Из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Италии, Иране и Южной Корее Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения этих стран.