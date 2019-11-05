Экономика
Вести.RuИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи. Его значение превысило отметку 2950 пунктов и на данный момент составляет 2957 пунктов, сообщает сайт Московской биржи. Одновременно с этим эксперты считают, что положительная динамика роста сохранится.
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Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика
Зеленского отказались считать хозяином президентского офиса
Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман выразила сомнение, что глава государства Владимир Зеленский является хозяином президентского офиса.
Lenta.ru 01:56
Музыка
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
Телепрограмма вчера в 07:27
Происшествия
Россиянку арестовали в аэропорту из-за странной походки
Россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась при странной походке.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
Прыжки по крышам в центре Петербурга закончились гибелью
Прыжки по петербургским крышам закончилось гибелью человека в Адмиралтейском районе.
Piter.tv 01:48
Культура
Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку
Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU вчера в 08:34
Политика
Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском вчера в 14:07
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов
Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов, начато внутреннее расследование.
Известия 02:39
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия вчера в 11:38
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК вчера в 12:04
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
РИА Новости 01:55
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Экономика
Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%
Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
РБК 02:14
Кино
«Джокер» собрал более $900 млн к прошедшим выходным
Фильм "Джокер" к воскресенью, 3 ноября, собрал $900 млн в мировом прокате.
Газета.Ru 03 ноября в 20:18
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Армия и оружие
Турецкие силовики задержали сестру аль-Багдади
По словам источника, 65-летняя Расмия Авад была задержана вместе с мужем и пятью детьми неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо.
Новый День 02:40
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03 ноября в 03:23
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
РИА Новости 02:02