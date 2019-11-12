Российский фондовый рынок снизился третью торговую сессию подряд в рамках коррекции. "Голубые фишки" в основном снизились, хотя некоторые бумаги отыграли ростом корпоративный позитив.

Рынок акций РФ снизился третий день подряд в рамках коррекции

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