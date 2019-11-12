Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ снизился третий день подряд в рамках коррекции
Российский фондовый рынок снизился третью торговую сессию подряд в рамках коррекции. "Голубые фишки" в основном снизились, хотя некоторые бумаги отыграли ростом корпоративный позитив.
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Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Известия 10 ноября в 22:25
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество
В Госдуме предложили наказывать банки за жесткое взыскание долгов
Депутаты обсудят новый законопроект, который может ввести ответственность банков и микрофинансовых организаций за жесткое взыскание долгов с должников, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.
Хакасия-Информ вчера в 20:47
Общество
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Политика
Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Жители России, не прошедшие вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС вчера в 23:05
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём всё ещё не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru вчера в 17:30
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика
Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» в ближайшие недели встанут на дежурство
В ближайшие недели на опытно-боевое дежурство будут поставлены первые две межконтинентальные баллистические ракеты, которые оснащены ядерным планирующим комплексом «Авангард».
News.ru 00:31
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
Соседка доцента Олега Соколова по дому на набережной Мойки в Петербурге слышала крики скандала и удары, доносившиеся из квартиры доцента в ночь на 8 ноября, когда произошло убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
REGNUM вчера в 22:46
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Технологии
США начали расследование против медицинского проекта Google
Ранее средства массовой информации сообщили, что Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных.
ФАН 00:36
Общество
Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз
В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах.
Газета.Ru 00:56
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Футбол
«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе
Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене.
Sportbox.RU 10 ноября в 05:09
Общество
Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019
В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 23:00
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
Строительство дублера Щелковского шоссе поддержали более 80% жителей
Как передает Телеканал 360°, больше 80% жителей высказались за строительство дублера.
Сегодня.ру 11 ноября в 00:54
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан 10 ноября в 22:56