Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля
Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне фиксации прибыли участниками рынка, при этом растет по индексу РТС на поддержке укрепляющегося рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 09:49, Вашингтон
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
РИА Новости 08:54
Единоборства
Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье
Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях. Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков.
Советский спорт 03:08
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Опубликован список выданных Россией украинских заключенных
Обнародован полный список заключенных, которых Россия передала Украине в рамках двустороннего обмена.
Известия 08:59
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
РИА Новости 02:54
Кино
Фредерик Бегбедер захотел сыграть в кино Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер изъявил желание сыграть Родиона Раскольникова в экранизации романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РЕН ТВ 08:20
Происшествия
В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов
Аргументы недели вчера в 15:58
Хоккей
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
РИА Новости 09:15
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Космос
Ученые: Солнце заморозит жизнь на Земле
Солнце заморозит жизнь на Земле через 5 миллиардов лет. Так считает международная команда ученых.
OAnews 08:56
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия
В Ленобласти мужчина зарезал официантку
20-летняя потерпевшая работала здесь официанткой. Когда девушка вышла на смену, в заведение зашел ее 30-летний мужчина.
Невские Новости 06:08
Гаджеты
IFA 2019: Samsung и очень много умной техники
Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.
Ferra 09:06
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Футбол
Владимир Путин открыл Дворец водных видов спорта в «Лужниках»
Президент России Владимир Путин открыл Дворец водных видов спорта в «Лужниках».
Вечерняя Москва 08:43
Футбол
Эдерсон: «Гвардиола был в бешенстве, когда я захотел пробить пенальти»
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, как однажды он вывел из себя главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолу.
Бомбардир.ру 08:47
Футбол
«Рубин» проиграл пятой команде Белоруссии в товарищеском матче
Пока в клубном футболе наступило затишье в связи с матчами сборных команд, «Рубин» провел товарищескую встречу с белорусским клубом «Ислоч».
Sport24.ru 08:15
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
RT на русском 08:30