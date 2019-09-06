Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне фиксации прибыли участниками рынка, при этом растет по индексу РТС на поддержке укрепляющегося рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

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