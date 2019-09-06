Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля
Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне фиксации прибыли участниками рынка, при этом растет по индексу РТС на поддержке укрепляющегося рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика
Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева
Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК 06:04
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 08:16
Наука
Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека
В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
Родной город вчера в 08:16
Экономика
На ростовском заводе «Цимлянские вина» началась «новая жизнь»
Завод «Цимлянские вина» в Ростовской области, признанный в июне текущего года банкротом, возобновил производство.
REGNUM вчера в 10:29
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Авто
Kia обновила самый бюджетный кроссовер бренда
Kia анонсировала начало продаж обновленного бюджетного паркетника - KX1.
Car.ru 02:01
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.
Piter.tv 07:21
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще девятью помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла для своей будущей дочери опекуна
Божена Рынска опасаясь за благополучие будущей дочери в связи со своим состоянием здоровья, решила заранее найти надежных людей, которые смогут позаботиться о девочке в случае ее смерти.
Народные новости 06:21
Космос
Солнце остынет и заморозит всю жизнь на Земле
Discover24 06:11
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев в рамках обмена заключенными
В рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в Киев прилетели не только люди, но и кошка Маша.
Известия 07:44
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Происшествия
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА Новости вчера в 14:27
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19