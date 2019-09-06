Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля

1 фото
Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне фиксации прибыли участниками рынка, при этом растет по индексу РТС на поддержке укрепляющегося рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 12:28

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно после сильного роста предыдущих дней

ПРАЙМвчера в 13:01

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.рувчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика

Меркель назвала обмен между Россией и Украиной добрым сигналом

В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
ПолитРоссия 10:34
Гаджеты

Будущий смартфон от компании Meizu засветился в базе TENAA

ITZine.ru 08:46
Происшествия

Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии

Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40
Автоспорт

Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной

Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.
Motorsport.com Russia 10:52
Экономика

Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет

Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Общество

Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе

Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
News.ru 11:03
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика

МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев

Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.
РИА Новости 10:28
Музыка

Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»

Znak.com 07:31
Авто

В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы

Коммерсантъ Самара вчера в 11:52
Политика

Киселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.
РБК 03:09
Политика

Освобожденный Россией террорист Сенцов сделал скандальное заявление

Брянские новости 08:58
Политика

Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам

Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Политика

Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».
Взгляд.ру 02:36
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала

Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
РИА Новости 11:00
Политика

В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%

"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика

Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха

Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.
Коммерсантъ 09:58
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Футбол

Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Политика

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Общество

Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя

В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Происшествия

Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова

Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.
Эхо Москвы 10:31
Происшествия

Девять машин столкнулись на КАД

По предварительным данным, никто не пострадал. Авария произошла около 12:00 7 сентября на 58-м км внутренней КАД.
ЛОТ 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное