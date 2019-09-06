Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне фиксации прибыли участниками рынка, при этом растет по индексу РТС на поддержке укрепляющегося рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Политика Меркель назвала обмен между Россией и Украиной добрым сигналом В Совфеде рассказали, как это событие повлияет на отношения РФ и Украины Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что американский президент Дональд Трамп назвал большим шагом к миру обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.

Происшествия Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Автоспорт Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.

Экономика Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Общество Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.

Политика Киселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.

Политика Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.

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Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Политика Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

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Общество Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.

Происшествия Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.