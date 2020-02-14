Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ умеренно повышается в начале дня

Рынок акций РФ умеренно повышается в начале последней торговой сессии недели на фоне легкого укрепления рубля. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,3% — до 3119 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1548 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК вчера в 16:01
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на слова премьер-министра Чехии о республике.
Ореанда-Новости вчера в 14:22
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Общество

«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму

"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:25
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Газета.Ru 02:08
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Авто

В Россию возвращаются бюджетные машины Chevrolet

Бренд Ravon окончательно уйдёт из РФ к середине лета 2020 года, заменят его теми же автомобилями, но под названием Chevrolet.
СитиТрафик 03:26
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Экономика

На Кубани зерновые терминалы снизили объемы перевалки

По объемам перевалки НКХП уступил первое место «Новороссийскому зерновому терминалу» (НЗТ), который по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года отгрузил 2,83 млн тонн зерна.
Деловая газета. Юг 02:40
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о ситуации в Ухане

По словам российского студента, оставшегося в китайском городе Ухань, где началось распространение нового коронавируса, ситуация в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Наша версия 02:19
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

ТАСС вчера в 22:56
Общество

В России начнут удаленно следить за ремнями безопасности

По данным ТАСС со ссылкой на собеседников из НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет», уже в 2022 году платформа «Автодата» сможет собирать данные об использовании ремней безопасности в транспортных средствах.
32CARS.ru 03:06
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Биатлон

Слепцова и Устюгов получили дисквалификации

Sport-place 15 февраля в 03:36
Общество

В Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
РБК вчера в 11:28
Происшествия

В НАО охранник детсада, где убили ребенка, предстанет перед судом

Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 35-летнего охранника детского сада "Сказка" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Российская газета 02:29
Транспорт

В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы

Известия вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Футбол

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Аланией». Прямая видеотрансляция

Sport.ru 03:13
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