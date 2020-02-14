Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ умеренно повышается в начале дня
Рынок акций РФ умеренно повышается в начале последней торговой сессии недели на фоне легкого укрепления рубля. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,3% — до 3119 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1548 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на слова премьер-министра Чехии о республике.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Общество
«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму
"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные машины Chevrolet
Бренд Ravon окончательно уйдёт из РФ к середине лета 2020 года, заменят его теми же автомобилями, но под названием Chevrolet.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Экономика
На Кубани зерновые терминалы снизили объемы перевалки
По объемам перевалки НКХП уступил первое место «Новороссийскому зерновому терминалу» (НЗТ), который по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года отгрузил 2,83 млн тонн зерна.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о ситуации в Ухане
По словам российского студента, оставшегося в китайском городе Ухань, где началось распространение нового коронавируса, ситуация в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Общество
В России начнут удаленно следить за ремнями безопасности
По данным ТАСС со ссылкой на собеседников из НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет», уже в 2022 году платформа «Автодата» сможет собирать данные об использовании ремней безопасности в транспортных средствах.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Биатлон
Слепцова и Устюгов получили дисквалификации
Общество
В Москве вновь расширилась зона платной парковки
Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
Происшествия
В НАО охранник детсада, где убили ребенка, предстанет перед судом
Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 35-летнего охранника детского сада "Сказка" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Транспорт
В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.