Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ умеренно вырос на фоне заметно дорожающей нефти

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Российский фондовый рынок продемонстрировал слабо повышательную динамику, отыгрывая уверенный рост стоимости нефти, превышавший вечером 1,5% — выше 63 долларов за баррель — к максимумам более чем за месяц.
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