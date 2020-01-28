Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

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Следует из данных Московской биржи.
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Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

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Рынок акций РФ уверенно растет после значительного снижения днем ранее

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Актриса Наталья Андрейченко, якобы пропавшая в мексиканском Канкуне, нашлась. Она заявила, что уезжала в джунгли, чтобы набраться сил.
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«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
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В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
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Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
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Даниэль Кормье: Попадать по корпусу Миочичу уже не удастся

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