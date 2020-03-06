Энергетика
ФинмаркетРынок акций РФ в первую неделю марта продолжил снижение вслед за миром
По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 27 февраля по 4 марта составил порядка $500 млн (вторая неделя оттока, антирекорд с 2014 года) против оттока $70 млн неделей ранее.
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Рынок акций в России продолжает падение вслед за мировыми фондовыми площадками
Эхо Москвы06 марта в 08:30
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