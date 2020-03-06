Энергетика

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ в первую неделю марта продолжил снижение вслед за миром

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 27 февраля по 4 марта составил порядка $500 млн (вторая неделя оттока, антирекорд с 2014 года) против оттока $70 млн неделей ранее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций в России продолжает падение вслед за мировыми фондовыми площадками

Эхо Москвы06 марта в 08:30

Привлекательно для покупки выглядят акции «Норникеля»

Finam.Ru06 марта в 07:40

Рынок акций РФ в первую неделю марта продолжил снижение вслед за миром

Финмаркет06 марта в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:21, Ашберн

Комментарии

Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
РИА Новости 18:28
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
Энергетика

Goldman Sachs допустил падение нефти до $20

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 21:49
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания 03:41
Политика

Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса

Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
REGNUM 21:58
Общество

В Италии 12 провинций закрывают на карантин

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.
Новостной фронт 04:47
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости 16:42
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 07:44
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

В Японии прокомментировали ракетные пуски КНДР

RT на русском 20:57
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском 16:14
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК 20:24
Здоровье

Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Профиль 05:34
Кино

Появились первые кадры со съемок сериала «Локи»

Газета.Ru 06 марта в 09:46
Экономика

В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.
Бизнес журнал вчера в 01:47
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
Общество

Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Говорит Москва 16:49
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 20:49
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 22:49
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Говорит Москва 06 марта в 13:17
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru 18:05
Наука

В России разработали электронный язык для определения свежести пива

По словам ученого, в рамках разработки электронного языка, специалисты университета не только создали, но и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров, которая не имеет каких-либо аналогов в мире.
Ferra вчера в 05:52
Общество

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Рифей-Пермь вчера в 07:14
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 02:34
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru 00:30
Происшествия

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Известия вчера в 10:41
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
ТАСС 19:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное