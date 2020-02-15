Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Футбол «Когда постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее». Открытое письмо Торбинского о переезде в Майами На Sports.ru – его открытое письмо о том, как решиться на переезд с тремя детьми, как выучить английский с нуля, как искать связи и работу и стать счастливее от жизни в теплом климате. * * * Хочу сказать, что настоящая жизнь начинается, когда футбол заканчивается.

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

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Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

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