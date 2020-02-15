Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти
Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
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Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркет14 февраля в 12:07
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Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Футбол
«Когда постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее». Открытое письмо Торбинского о переезде в Майами
На Sports.ru – его открытое письмо о том, как решиться на переезд с тремя детьми, как выучить английский с нуля, как искать связи и работу и стать счастливее от жизни в теплом климате. * * * Хочу сказать, что настоящая жизнь начинается, когда футбол заканчивается.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Происшествия
В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне
На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Общество
Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях
Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за нарушение правил вещания.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД
Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Наука
Установлен механизм воздействия зеленого чая на рак
Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Путин назначил нового посла России в Венесуэле
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Экономика
Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства
Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк
Политика
МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД России предупредил наших соотечественников, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США – в виду имеются правоохранительные органы и спецслужбы.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский вошел в историю НХЛ
Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии Флайерз" и был признан первой звездой встречи.