Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

1 фото
Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Интерфакс14 февраля в 11:27

Рынок акций РФ закрылся в конце недели снижением

Московский Комсомолец14 февраля в 18:15

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Финмаркет14 февраля в 12:07

Рынок акций РФ снизился в конце недели по основным индексам

ПРАЙМ14 февраля в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Газета.Ru 11:14
Футбол

В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
RT на русском 10:30
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Актуальные Новости вчера в 10:28
Футбол

«Когда постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее». Открытое письмо Торбинского о переезде в Майами

На Sports.ru – его открытое письмо о том, как решиться на переезд с тремя детьми, как выучить английский с нуля, как искать связи и работу и стать счастливее от жизни в теплом климате. * * * Хочу сказать, что настоящая жизнь начинается, когда футбол заканчивается.
Sports.ru 05:38
Шоу-бизнес

Елена Степаненко запустит новое юмористическое телешоу

iReactor 09:52
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Происшествия

В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне

На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Общество

Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск о Скрипалях

Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за нарушение правил вещания.
РБК 11:00
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Экономика

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД

Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.
The Moscow Post 02:51
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Наука

Установлен механизм воздействия зеленого чая на рак

Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
ToDay News Ufa 06:38
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Единоборства

Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Политика

Путин назначил нового посла России в Венесуэле

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
RT на русском 09:58
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском 15 февраля в 21:23
Экономика

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года.
Российская газета 08:29
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru вчера в 10:45
Политика

МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД России предупредил наших соотечественников, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США – в виду имеются правоохранительные органы и спецслужбы.
Национальная служба новостей 06:19
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский вошел в историю НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии Флайерз" и был признан первой звездой встречи.
Вести.Ru вчера в 02:50
Армия и оружие

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии

Pravda.Ru 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное