Российский рынок акций снизился в конце недели по основным индексам, несмотря на поддержку со стороны динамики нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Рынок акций РФ снизился в конце недели по основным индексам

Наука Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

Религия Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.

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Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».