Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ снизился в конце недели по основным индексам

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Российский рынок акций снизился в конце недели по основным индексам, несмотря на поддержку со стороны динамики нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
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