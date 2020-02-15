Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ снизился в конце недели по основным индексам
Российский рынок акций снизился в конце недели по основным индексам, несмотря на поддержку со стороны динамики нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркет14 февраля в 12:07
Дневной обзор рынков акций 14.02.2020. Высокая доходность рынка удерживает его от существенного падения
Глас Народа14 февраля в 07:47
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Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Футбол
Гвардиола не покинет «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается покидать свой клуб.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Политика
Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу
Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет свою работу.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Происшествия
В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне
На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Энергетика
Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Политика
Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии
Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
Фигурное катание
Тарасова: Жалею только о том, что не худая и не молодая
Тренер отметила, что у нее очень счастливая и наполненная жизнь, очень наполненная, и она может жалеть только о том, что она не худая и не молодая.
Армия и оружие
Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморского флота
«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта был включен в состав военно-морского флота 48 лет назад.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.