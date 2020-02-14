Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги без единой динамики индексов
Фондовые индексы США завершили торги на негативной ноте на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением выступает японский рынок.
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Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
В НАТО рассказали, при каком условии изменят число войск в Афганистане
НАТО может пересмотреть численность своего контингента в Афганистане, если радикальное движение "Талибан" выполнит договоренности о сокращении насилия в стране, такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг в интервью норвежской газете VG на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Футбол
Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»
Вратарь Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал».
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Кстати, 24 января семья Маликовых отпраздновала еще одно знаменательное событие: сыну Дмитрия и Елены Марку исполнилось два года.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере
Шоу-бизнес
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса
Российская бывшая теннисистка и модель Анна Курникова показала в Instagram фото своего третьего ребенка от испанского певца и актера Энрике Иглесиаса.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Политика
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Автоспорт
Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида
Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира.