Экономика
Московский КомсомолецРынок акций РФ закрылся в конце недели снижением
Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
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Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркетвчера в 12:07
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Хоккей
Шайба Бучневича позволила «Рейнджерс» победить «Коламбус»
Политика
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 до 2030 года
Консультанты американского конгресса считают, что США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Общество
Мантуров высказался об изменении цены на смартфоны из-за коронавируса
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что отсутствие смартфонов из Китая в ближайшие две недели из-за коронавируса пока никак не отразится на российском рынке, но если поставки задержат надолго, это приведет к значительному увеличению цен.
Политика
Пелоси назвала три угрозы безопасности мира
Угроза распространения ядерного оружия, международный терроризм и глобальные климатические изменения представляют собой основные проблемы в сфере международной безопасности.
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Общество
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве
В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым
Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Дочка Маликова с размахом отметила свой юбилей
Дочь Народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания отпраздновала день рождения в кругу друзей.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Шоу-бизнес
Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»
Происшествия
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Наука
Новый вид плотоядного динозавра нашли в аргентинской Патагонии
Палеонтологи обнаружили останки нового вида плотоядного динозавра в Патагонии, где он жил 90 миллионов лет назад.
Армия и оружие
Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован
Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.