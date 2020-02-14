Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРынок акций РФ закрылся в конце недели снижением

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Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
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