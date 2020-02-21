Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
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Футбол
Копенгаген — Селтик 1:1
20 февраля пройдут 16 матчей первого раунда 1/32 Лиги Европы. В этом году впервые за 18 лет здесь не будет российских команд.
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Космос
За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
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Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
Политика
Путин рассказал о причинах «растаскивания» России и Украины
Как сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС, сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал прекратить военные действия в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призывает немедленно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
США раздумывают над предоставлением Турции ЗРК «Patriot»
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Политика
Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.