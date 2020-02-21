Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

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