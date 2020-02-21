Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне возросших опасений из-за коронавируса
ТАСС21 февраля в 13:08
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Хоккей
Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150
Свитер российского нападающего хоккеиста клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который посвящен погибшему Кобе Брайанту, купили на аукционе за 9150 долларов.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Общество
Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
Авто
Казахстан борется с импортом автомобилей из Армении
Покупка практически новой просторной модели внедорожника в Казахстане обычно обходится в несколько десятков тысяч.
Футбол
Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»
Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Наука
Увлажняющие кремы не предотвращают экзему у детей
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Здоровье
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу
Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
Культура
Музей имени Махарбека Туганова открыли для посещений
Здоровье
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Космос
Видео роковых объятий: телескоп Хаббл зафиксировал столкновение двух галактик
Снимки удивительного события астрономы назвали роковыми объятиями. Две галактики - NGC 40З8 и NGC 40З9, иногда называют галактиками Антенны.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала Муромова неудачником
Примадонна назвала исполнителя хита «яблоки на снегу» неудачником.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Баскетбол
«Химки» на выезде обыграли «Милан»
Гаджеты
Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед
Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.
Авто
BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), сообщает Росстандарт.
Космос
Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС
Общество
Театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за коронавируса
Миланский оперный театр Ла Скала объявил об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья из-за распространения коронавируса в Италии.
Кино
Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол
Киностудия Lucasfilm запустила в производство очередной фильм во вселенной «Звездных войн».