Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Общество Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.

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Здоровье Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Гаджеты Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.