Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
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Эхономика: Рынок отреагировал на вновь заболевших

Эхо Москвы21 февраля в 17:04

Рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне возросших опасений из-за коронавируса

ТАСС21 февраля в 13:08

Российский фондовый рынок открылся в «красной зоне»

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Фондовые торги в РФ завершились в минусе

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Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов на 0,6-0,7%

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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру21 февраля в 02:06
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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

РИА Новости 03:42
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На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Хоккей

Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

Свитер российского нападающего хоккеиста клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который посвящен погибшему Кобе Брайанту, купили на аукционе за 9150 долларов.
РЕН ТВ 15:12
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 21 февраля в 07:57
Общество

Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
VSE42.RU 01:03
Авто

Казахстан борется с импортом автомобилей из Армении

Покупка практически новой просторной модели внедорожника в Казахстане обычно обходится в несколько десятков тысяч.
Вестник Кавказа 21 февраля в 14:00
Футбол

Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Sport.ru 03:29
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости вчера в 16:56
Наука

Увлажняющие кремы не предотвращают экзему у детей

MedikForum.ru 21 февраля в 05:51
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Украины

BFM.ru 08:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Пятый канал 19:28
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 21 февраля в 08:51
Здоровье

Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
РИА Новости 15:29
Культура

Музей имени Махарбека Туганова открыли для посещений

ГТРК Алания вчера в 11:55
Здоровье

В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус

Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
РИА Новости вчера в 01:06
Футбол

«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу

РИА Новости 13:30
Хоккей

«Нефтехимик» разгромил в Хабаровске «Амур» со счетом 8:0 в матче КХЛ

РИА Новости 04:31
Космос

Видео роковых объятий: телескоп Хаббл зафиксировал столкновение двух галактик

Снимки удивительного события астрономы назвали роковыми объятиями. Две галактики - NGC 40З8 и NGC 40З9, иногда называют галактиками Антенны.
Экология Регионов 04:06
Общество

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском 15:39
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Алла Пугачева назвала Муромова неудачником

Примадонна назвала исполнителя хита «яблоки на снегу» неудачником.
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Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
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«Химки» на выезде обыграли «Милан»

Inc-news.ru 21 февраля в 03:07
Гаджеты

Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед

Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.
Красная весна вчера в 12:13
Авто

BMW отзывает в России почти 200 автомобилей

Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), сообщает Росстандарт.
Rambler News Service 21 февраля в 04:42
Космос

Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС

ПолитРоссия вчера в 13:23
Общество

Театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за коронавируса

Миланский оперный театр Ла Скала объявил об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья из-за распространения коронавируса в Италии.
BFM.ru 08:53
Кино

Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол

Киностудия Lucasfilm запустила в производство очередной фильм во вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily вчера в 05:42
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