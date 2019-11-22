Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфаксвчера в 11:28

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМвчера в 08:08

Торговые «кошки-мышки» Китая и США остаются главными для рынков

Finam.Ruвчера в 12:27

Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем во главе с «Газпромом»

Финмаркетвчера в 11:33

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ruвчера в 03:38
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Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия вчера в 08:16
Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском вчера в 04:11
Теннис

Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Metaratings вчера в 14:15
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru 21 ноября в 05:42
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Общество

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Общество

В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова закончил научно-исследовательскую работу «Адаптация» по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный.
ТК Звезда вчера в 19:53
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Авто

Раскрыли салон обновленной Lada 4x4

"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня 21 ноября в 01:40
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Общество

Глава оператора мусорной реформы ушел в отставку

В отставку ушел гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев, сообщает РБК.
Мой Брянск вчера в 09:58
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК вчера в 05:11
Космос

Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

Хакасия-Информ 01:04
Шоу-бизнес

63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела

Андрейченко подала в суд на собственного сына.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM вчера в 06:27
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Газета.Ru 00:49
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:38
Технологии

PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Ferra 21 ноября в 12:35
Политика

Делегация Брянской области примет участие в XIX Съезде «Единой России»

Брянскую делегацию возглавит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Александр Богомаз.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 01:51
Авто

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Утверждена антитабачная концепция до 2035 года

Концепцию госполитики противодействия потреблению табака и иной содержащей никотин продукции в России до 2035 года и дальнейшую перспективу утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Вести.Ru вчера в 08:10
Общество

Перемещения автомобилей в ЦФО отследят

Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Известия 00:35
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Гаджеты

Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13

Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
News.ru 21 ноября в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
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