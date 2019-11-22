Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Происшествия
Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии
Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Общество
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Общество
В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова закончил научно-исследовательскую работу «Адаптация» по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Авто
Раскрыли салон обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
Глава оператора мусорной реформы ушел в отставку
В отставку ушел гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев, сообщает РБК.
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Космос
Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Андрейченко подала в суд на собственного сына.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Технологии
PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett
Политика
Делегация Брянской области примет участие в XIX Съезде «Единой России»
Брянскую делегацию возглавит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Александр Богомаз.
Авто
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Концепцию госполитики противодействия потреблению табака и иной содержащей никотин продукции в России до 2035 года и дальнейшую перспективу утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
Перемещения автомобилей в ЦФО отследят
Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Гаджеты
Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13
Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.