Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.

Политика В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Наука Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.

Наука Вулканическая активность не была виновата в вымирании динозавров В научном сообществе принято считать, что вымирание в конце мелового периода произошло после того, как астероид величиной в шесть миль врезался в землю.

Наука У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.

Политика «Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.

Общество Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.

Политика Мишустин назвал главную задачу правительства России Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Экономика В России выросли цены на сотовую связь Сотовые операторы в России повысили цены на мобильную связь: Tele2 увеличила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января.