Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи

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Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.
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