Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи
Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.
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Авто
АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta
Напомним, что в начале ноября 2019 года появилась информация о том, что российская модель Lada Vesta обзавелась «автоматической» модификацией, а также еще одной «зимней» версией.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Политика
Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем
Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Авто
Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке
Эксперты подготовили несколько советов по правильному подходу к мытью машины.
Игры
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Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Политика
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Общество
Синоптики пообещали метель в Москве
В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Евросоюз резко сократил финансовую помощь Турции
Размер предвступительной помощи Турции снизили на 75% из-за действий страны в Сирийской Арабской Республике.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Авто
АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva
Напомним, АвтоВАЗ в конце 2019 года выкупил долю GM и стал единоличным собственником всех активов бывшего совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, включая исключительные права на торговую марку Niva.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Хоккей
Бобровский заявил, что ему нравится жить в США
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.