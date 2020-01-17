Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи

Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 11:01

Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Интерфаксвчера в 11:19

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру16 января в 02:18

Индекс Мосбиржи вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина

РБК16 января в 02:01

Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи

Финмаркетвчера в 11:28

Рынок оценил Мишустина новым максимумом

Expert.ruвчера в 14:15

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалтвчера в 02:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Технологии

Создана первая контактная линза с дополненной реальностью

Ридус 16 января в 17:11
Авто

АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta

Напомним, что в начале ноября 2019 года появилась информация о том, что российская модель Lada Vesta обзавелась «автоматической» модификацией, а также еще одной «зимней» версией.
32CARS.ru вчера в 01:55
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
News.ru 06:13
Политика

Путин пообещал ветеранам Великой Отечественной войны по 75 000 рублей

Ведомости 08:27
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Политика

Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем

Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Аргументы и Факты 03:15
Политика

Польша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Политика

Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Ведомости вчера в 07:47
Авто

Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке

Эксперты подготовили несколько советов по правильному подходу к мытью машины.
Gazeta.SPb вчера в 08:50
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

МИР 24 16 января в 17:41
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее

Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Вечерняя Москва 08:27
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Кино

Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
iReactor вчера в 17:22
Политика

Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
РБК 08:15
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Политика

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Синоптики пообещали метель в Москве

В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.
РИА Новости 06:49
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском вчера в 17:13
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Политика

Евросоюз резко сократил финансовую помощь Турции

Размер предвступительной помощи Турции снизили на 75% из-за действий страны в Сирийской Арабской Республике.
News.ru 06:57
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Авто

АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva

Напомним, АвтоВАЗ в конце 2019 года выкупил долю GM и стал единоличным собственником всех активов бывшего совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, включая исключительные права на торговую марку Niva.
Российская газета 06:49
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Хоккей

Бобровский заявил, что ему нравится жить в США

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.
RT на русском 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное