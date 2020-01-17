Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи
Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.
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Российский рынок акций вырос на фоне торговых договоренностей между США и Китаем
ТАСС16 января в 12:00
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Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
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