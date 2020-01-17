Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.

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Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

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