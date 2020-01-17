Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи

Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Интерфаксвчера в 11:19

Индекс Мосбиржи вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина

РБК16 января в 02:01

Рынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи

ПРАЙМвчера в 11:53

Российский рынок акций вырос на фоне торговых договоренностей между США и Китаем

ТАСС16 января в 12:00

Российский фондовый рынок открылся на мажорной ноте

Росбалтвчера в 02:53

Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи

Финмаркетвчера в 11:28

Рынок оценил Мишустина новым максимумом

Expert.ruвчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 16 января в 02:57
Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
REGNUM вчера в 22:55
Политика

Готовил изменение всей системы: о планах Медведева

Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства на фоне изменений, которые в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил внести в Конституцию президент России Владимир Путин.
Рамблер 16 января в 01:30
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM вчера в 23:42
Армия и оружие

ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

ФАН 15 января в 03:17
Происшествия

В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
REGNUM 01:31
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
Политика

Максим Орешкин может стать помощником Путина по экономике — Bloomberg

Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.
REGNUM вчера в 09:40
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
РИА Новости 01:43
Религия

Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

РИА Новости 01:58
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Газета.Ru вчера в 12:56
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
РБК вчера в 15:20
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
РИА Новости вчера в 20:43
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Компания Toyota определилась с датой премьеры нового кроссовера, построенного на базе концепта TJ Cruiser.
Новые автомобили вчера в 23:15
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.
РБК вчера в 07:08
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
РИА Новости вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Общество

В Алтайском крае перекрыты дороги

Добавим, снежный шторм синоптики прогнозируют и завтра.
Вести Алтай вчера в 03:20
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Шоу-бизнес

Игорь Николаев назвал Наташу Королеву «важным этапом своей жизни»

Что касается Наташи Королевой, то, конечно, она была важным моментом моей жизни.
Аргументы недели вчера в 00:30
Общество

Boeing обнаружил еще одну уязвимость самолетов 737 Max

Американская корпорация Boeing обнаружила еще одну проблему в программном обеспечении, разработанном для самолетов модели 737 Max, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 19:51
Общество

Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине

Калининградские агропромышленные предприятия примут участие в международной выставке «Золотая неделя» - престижном агропродовольственном форуме пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства.
КП - Калининград 16 января в 07:38
Футбол

«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Чемпионат вчера в 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное