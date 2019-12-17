Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

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Рынок акций РФ по итогам торгов во вторник умеренно подрос по индексам на фоне дорожающей нефти, но темпы роста замедлились на фоне коррекции на внешних фондовых площадках после ралли.
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