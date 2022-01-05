Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз под давлением фиксации прибыли игроками после роста начала года, а также на фоне геополитической напряженности из-за протестов в соседнем Казахстане, при этом была проигнорирована подорожавшая нефть (Brent превысила $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС растеряли весь рост с начала года.В источнике
В Алма-Ате идёт антитеррористическая спецоперация, аэропорт города, крупнейшая воздушная гавань Казахстана, освобождён и работает в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров.
«Рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», - говорится в сообщении.