Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз под давлением фиксации прибыли игроками после роста начала года, а также на фоне геополитической напряженности из-за протестов в соседнем Казахстане, при этом была проигнорирована подорожавшая нефть (Brent превысила $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС растеряли весь рост с начала года.

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