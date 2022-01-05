ИнтерфаксРынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем КазахстанеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПо словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ скорректировался вниз, несмотря на позитивный внешнерыночный фон и растущие цены на сырье.ИнтерфаксПо итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи подрос на 0,47%, до 3 870,71 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,13%, до 1 620,68 пункта.ТАССНа российскую валюту положительно влияет позитивный внешний фон: цена на нефть марки Brent прибавила 0,5 процента, подорожав до 79,3 доллара за баррель.РИА НовостиНефть в среду вернулась к росту после локальной коррекции, на рынке преобладает оптимизм на фоне решения ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийский рынок акций упал на фоне сообщений о волнениях в КазахстанеExpert.ruвчера в 12:13Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем КазахстанеИнтерфаксвчера в 11:15Эксперты предсказали рост курса рубля в январе 2022 годаNews.ru3 января в 11:17Итоги среды, 5 января: Российский рынок и рубль негативно реагируют на политический кризис в КазахстанеFinam.Ruвчера в 10:59Российский рынок акций упал на основных торгах, рубль продолжает дешеветьПРАЙМвчера в 11:40Российский рынок акций вырос в первый день торгов 2022 годаВедомости3 января в 12:20Утренняя коррекция рынка акций РФ вниз не получила развития благодаря стабилизации нефтиФинмаркетвчера в 07:46Показать ещёОценить6Поделиться