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Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

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По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ скорректировался вниз, несмотря на позитивный внешнерыночный фон и растущие цены на сырье.
Интерфакс
По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи подрос на 0,47%, до 3 870,71 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,13%, до 1 620,68 пункта.
ТАСС
На российскую валюту положительно влияет позитивный внешний фон: цена на нефть марки Brent прибавила 0,5 процента, подорожав до 79,3 доллара за баррель.
РИА Новости
Нефть в среду вернулась к росту после локальной коррекции, на рынке преобладает оптимизм на фоне решения ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.
Финмаркет

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Российский рынок акций упал на фоне сообщений о волнениях в Казахстане
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Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане
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