Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.

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