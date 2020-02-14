Финансы
Московский КомсомолецРынок акций РФ закрылся в конце недели снижением
Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
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Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти, неделю закрыл в «плюсе»
Финмаркет14 февраля в 11:18
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Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Ранее сообщалось, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Происшествия
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета
Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Политика
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии из-за «репрессий»
Отмечается, что речь идет об эмбарго на поставки оружия и санкциях против четырех официальных лиц, подразумевающих заморозку активов и запрет на плездки.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Жителей умирающих городов освободили от платы за капремонт
Зачастую жителям умирающих городов приходится платить за капитальный ремонт.
Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
Технологии
Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5
СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Общество
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о причинах низкого качества жизни в регионе.
Общество
Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу
Аэропорт в городе Алеппо возобновляет свою работу.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.