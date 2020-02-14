Финансы
Московский КомсомолецРынок акций РФ закрылся в конце недели снижением
Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
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Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркетвчера в 12:07
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Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Баскетбол
Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Помпео обвинил Россию в попытке рассорить западные страны
Россия пытается рассорить западные страны при помощи кампании по дезинформации, заявил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Армия и оружие
Российскому послу в Турции угрожают из-за ситуации в Идлибе
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за обострения в ситуации в Идлибе, пишет издание "Sputnik Турция".
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Биатлон
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Шоу-бизнес
Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»
Спорт
Metro Exodus можно купить в Steam со скидкой 40%
Сразу после выхода на площадке игра получила скидку 40% — сейчас по акции ее можно приобрести за ₽959 вместо ₽1 599.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
Политика
Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
Шоу-бизнес
Решетова показала лицо сына Тимати
Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Шоу-бизнес
Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Армия и оружие
Снайпер ВСУ ранил мирного жителя на окраине Донецка
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Происшествия
Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм
Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.
Гаджеты
Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Автоспорт
Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд
Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.
Футбол
Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков
«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).