Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Общество В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Политика Помпео обвинил Россию в попытке рассорить западные страны Россия пытается рассорить западные страны при помощи кампании по дезинформации, заявил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Макрон высказался об антироссийских санкциях Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.

Политика Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.

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Шоу-бизнес Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.

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