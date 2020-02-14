Экономика
Московский КомсомолецРынок акций РФ закрылся в конце недели снижением
Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
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Происшествия
В Перми уволили медбрата, который оставлял посты об убийстве ветеранов
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Биатлон
Россиянки провалили спринт на ЧМ по биатлону и обновили антирекорд
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Общество
В России приступили к сборке первого серийного Ил-114-300
В России началась сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300.
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Здоровье
ВОЗ: заразиться коронавирусом могут две трети мирового населения
Эксперт отметил, что даже в случае уменьшения этого показателя в два раза, эпидемия затронет третью часть населения Земли.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Происшествия
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Авто
Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля
Даже если перед сделкой вы протестировали автомобиль в сервисе и провели юридическую проверку документов и истории машины (на предмет ДТП, ЧП и прочих возможных повреждений и несоответствий), существует целый ряд моментов, на которые следует обратить повышенное внимание.
Политика
Киев отверг идею «12 шагов» по урегулированию ситуации на Донбассе
Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева.
Технологии
У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной
В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
Происшествия
Отличник таможни ушел в международный розыск
Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Политика
В отношении предприятия из Башкирии США ввели санкции
Кумертауское авиационное производственное предприятие вошло в список из трех предприятий, в отношении которых США ввели санкции.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Политика
Зеленский и Путин провели телефонный разговор
По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Хоккей
Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»
Шоу-бизнес
Никас Сафронов дал совет Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Происшествия
Потушено открытое горение в производственном здании в Петербурге
Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Северной столице.