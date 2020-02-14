Экономика
Московский КомсомолецРынок акций РФ закрылся в конце недели снижением
Фондовый рынок РФ закрылся в последний рабочий день снижением индексов. Участники торгов продолжают проявлять осторожность на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
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Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркетвчера в 12:07
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Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Армия и оружие
СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения
Анкара поставляет боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе вооружения и военную технику.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Биатлон
Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Наука
Вейпинг вызывает изменения ДНК с развитием рака наравне с курением
Еще совсем недавно считалось, что вейпинг абсолютно безопасен и может стать безвредной альтернативой сигарет.
Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Тамбовом» в матче Кубка ФНЛ
Футбол
На Кубке России по футболу появится групповой этап
После принятия реформы формата Кубка России будет введен групповой этап.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Футбол
Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила День всех влюбленных с Джигурдой
Примечательно, что Волочкова и Джигурда вместе отметили День святого Валентина.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Происшествия
Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице
В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Политика
Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Донбассе можно провести по секторальному принципу.
Политика
Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17
В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Наука
Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах
Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Футбол
«Зенит» и «Сочи» не могут договориться об условиях аренды Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ещё не договорился с «Сочи» об условиях аренды нападающего Александра Кокорина.
Политика
Конференция по безопасности стартовала в Мюнхене
Мюнхенская конференция по безопасности стартовала в баварской столице в 56-й раз.