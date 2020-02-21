Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ заметно снижается по основным индексам
Российский рынок акций в пятницу заметно снижается по основным индексам в начале торгов на фоне негатива на азиатских площадках, снижения фьючерсов на биржевые индексы США и в нефтяных котировках марки Brent, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Утренний обзор рынка акций 21.02.2020. Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся тревожным
Глас Народа21 февраля в 01:32
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Комментарии
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
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Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
National Interest оценил российски патрон калибра 12,7х55 мм
Отмечается, что такие патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Здоровье
Информация о закрытии РКБ в Казани оказалась фейком
Распространяемая в социальных сетях информация по закрытию РКБ не соответствует действительности и является фейковой.
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Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
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По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение
Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Общество
В Венеции приостановят карнавал из-за коронавируса
Футбол
Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»
Полузащитник "Реала" Родриго пропустит Эль Класико с "Барселоной".19-летний игрок получил красную карточку в матче за дубль "сливочных" - "Кастилью".
Политика
СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа
Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
В 2019-м наценки выросли на фоне снижения спроса на медикаменты. В прошлом году россияне купили 5,1 млрд упаковок лекарств.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Турцией
Российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Турции.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Здоровье
Психопатов выдают внешние признаки
Психолог Ирина Смолярчук утверждает, что психопат может долго смотреть сквозь объект или, наоборот, не способен остановить свой взгляд на предмете.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Буквально несколько минут назад Павел Прилучный и Агата Муценице сделали в своих микроблогах в Instagram официальное заявление: они приняли решение развестись после восьми лет семейной жизни.