Финансы
ИнтерфаксРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил рост цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и подъема индексов в США и Азии на новостях от Федрезерва и мерах Китая по ограничению последствий коронавируса, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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